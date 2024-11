NAPOLI, DI LORENZO: "CONTENTI DI QUESTO MINI CICLO"

Giovanni Di Lorenzo ha commentato così, ai microfoni di Dazn, il pareggio del suo Napoli contro l'Inter. "Nessuno si aspettava il primo posto, siamo contenti e dobbiamo continuare a lavorare e crescere. Siamo contenti di aver chiuso questo mini ciclo davanti a tutti. Siamo cresciuti sotto l'aspetto della maturità, dopo la brutta sconfitta in casa con l'Atalanta abbiamo fatto una grande partita. Siamo usciti imbattuti contro Milan, Inter e Juventus, è il sintomo di un gruppo importante e siamo ancora a metà del campionato. L'anno scorso? Non è stato un periodo bello personalmente, dovuto anche alla stagione di tutta la squadra. È stato un periodo brutto, ma quello che ho cercato di fare è mettermi a lavoro e lavorare tanto. Sono contento di questo inizio di stagione con il Napoli e la Nazionale, quando la squadra va bene è più facile per il singolo esaltarsi. Devo continuare così".