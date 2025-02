Napoli, Conte: "Scudetto? Non commento le parole di Ausilio"

"Se firmerei scudetto al Napoli e Champions all'Inter? No, non lo so. Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non si tocchi da far male il Napoli. Mi sembra una cosa da non commentare, superflua". Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia della sfida Como-Napoli, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ds dell'Inter, Piero Ausilio. "Come stanno Spinazzola e Olivera? Si allenano in gruppo da due giorni, sono arruolabili, se saranno abili lo vedremo. Li arruoliamo e faremo delle scelte, se ci sarà da prendere qualche rischio dovremo farlo perché non c'è una soluzione differente al rischio", ha aggiunto.