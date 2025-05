In attesa dell'esito di Napoli-Cagliari "non diciamo nulla per scaramanzia", il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sottoliena il "campionato straordinario del Napoli" e sottolinea "la bravura e la capacità di Antonio Conte". "Nessuno avrebbe immaginato il Napoli come principale aspirante alla vittoria finale - ha sottolineato nel corso della diretta Fb - ci auguriamo che si completi fino in fondo questo lavoro".