Napoli, Buongiorno: "Qarabag gara impegnativa, abbiamo sempre avuto fiducia in Conte"

Alla vigilia della sfida di Champions League con il Qarabag, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa: "Servirà tanta energia, sarà una gara tosta, loro vengono da partite importanti, un bel percorso, sarà una partita che richiederà impegno, energie, in entrambe le fasi, dovremo affrontarla al massimo". E sulla reazione con l'Atalanta dopo la sconfitta di Bologna, aggiunge: "Noi la fiducia nel mister l'abbiamo sempre avuta, come lui in noi, quello che c'era da fare era recuperare un po' di energie soprattutto mentali. Periodi meno positivi capitano a tutti, abbiamo messo in campo tutto, abbiamo speso tante energie per vincere e siamo contenti di questo. L'impegno del gruppo c'è sempre stato".