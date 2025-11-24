Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

MLS, show di Messi: Miami vola alle finali playoff

24 Nov 2025 - 13:20
© Getty Images

© Getty Images

Lionel Messi non smette di incantare in campo. Il campione argentino ha trascinato l'Inter Miami alle finali dei playoff della Eastern Conference della MLS, segnando un gol e fornendo tre assist nella vittoria per 4-0 a Cincinnati. È la prima volta che il 38enne raggiunge le finali di conference da quando è entrato a far parte del club nel 2023. La franchigia della Florida, nel campionato di calcio Usa dal 2020, non aveva mai raggiunto questa fase così avanzata della competizione. Sabato Miami affronterà New York City, avversario già sconfitto per 4-0 a settembre, per aggiudicarsi un posto nella finale del campionato. L'Inter Miami, terza nella propria conference al termine della stagione regolare, ha travolto in trasferta Cincinnati: Messi ha sbloccato il risultato al 19' con un colpo di testa; nella ripresa Mateo Silvetti e la doppietta di Tadeo Allende hanno chiuso il match. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro ha concluso la stagione regolare al primo posto sia per gol (29) che per assist (19).

Ultimi video

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

00:05
MCH BODO GLIMT SI ALLENA AL CHIUSO MCH

Il Bodo/Glimt prepara la Juve al chiuso

01:42
MCHE ALLENAMENTO JUVE AL FREDDO MCH

Juve "in maschera" per allenarsi al freddo

00:57
MCH STADIO BODO GLIMT MCH

Il gelo di Bodo attende la Juve

00:38
MCH BOCA-TALLERES MCH

Boca-Talleres Cordoba 2-0: doppietta di Merentiel

04:07
Inter-Milan 0-1: gli highlights

Inter-Milan 0-1: gli highlights

02:07
Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

02:11
Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

01:07
Verona-Parma 1-2: gli highlights

Verona-Parma 1-2: gli highlights

02:51
Bartesaghi: "Un sogno che avevo fin da bambino"

Bartesaghi: "Un sogno che avevo fin da bambino"

02:30
Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

02:33
Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

00:38
MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

01:20
DICH GILARDINO PRE SASSUOLO 23/11 DICH

Gilardino: "Sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva"

01:46
DICH GROSSO PRE PISA 23/11 DICH

Grosso: "Conosciamo i nostri obiettivi e lottiamo per raggiungerli il prima possibile"

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:20
MLS, show di Messi: Miami vola alle finali playoff
13:13
Napoli, Buongiorno: "Qarabag gara impegnativa, abbiamo sempre avuto fiducia in Conte"
12:45
Bologna, Freuler fuori dalla lista Uefa? Al suo posto Sulemana
11:24
Milan, Gimenez vicino al rientro. Athekame fuori un mese
 Torino, Allianz Stadium
11:09
Juventus-Torino: divieto di accesso allo Stadium per 4 tifosi dopo il gesto dell’aeroplano