Napoli, Anguissa non è ancora al 100%: col Camerun in panchina

Uno dei protagonisti della prima parte di stagione del Napoli si deve ritrovare. Franck Zambo Anguissa si era fermato per un problema muscolare e il Napoli ne ha risentito. Ora Conte per tornare a correre ha bisogno di ritrovare uno dei suoi pilastri. Il centrocampista, che aveva iniziato a riassaggiare il campo con gli azzurri facendo qualche ingresso a partita in corso, ha risposto alla chiamata della sua nazionale, il Camerun. Secondo quanto riporta il sito locale Actu Cameroun però, Zambo non dovrebbe prendere parte alla sfida contro l'Eswatini, in quanto fisicamente non è ancora al 100%. Più probabile un suo impiego nel match del 25 marzo contro la Libia. Una gestione che sicuramente farà felice lo staff partenopeo.