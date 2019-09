"Felice di tornare al San Paolo e di mostrare un bello spettacolo per i nostri appassionati tifosi. Continuiamo a lavorare". Carlo Ancelotti esprime soddisfazione su Instagram per il successo del Napoli contro la Sampdoria (2-0). Gli azzurri ora potranno pensare alla sfida di Champions contro il Liverpool in programma martedì sera.