Napoli, Allegri e quel dato che preoccupa il tecnico: la statistica è chiara

"Noi innanzitutto dobbiamo migliorare nei dati: nei primi tempi abbiamo subito solamente due gol, nei secondi tempi abbiamo subito 8 gol e quindi su questi dati bisogna solamente migliorare e capire che in certi momenti della partita bisogna essere più bravi di quello che siamo stati fino a ora". Massimiliano Allegri si affida alle statistiche per comprendere dove intervenire per migliorare il rendimento della sua squadra.