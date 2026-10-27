Napoli, Allegri e quel dato che preoccupa il tecnico: la statistica è chiara

27 Ott 2026 - 15:24
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"Noi innanzitutto dobbiamo migliorare nei dati: nei primi tempi abbiamo subito solamente due gol, nei secondi tempi abbiamo subito 8 gol e quindi su questi dati bisogna solamente migliorare e capire che in certi momenti della partita bisogna essere più bravi di quello che siamo stati fino a ora". Massimiliano Allegri si affida alle statistiche per comprendere dove intervenire per migliorare il rendimento della sua squadra.

"Ci sono dei momenti - dice - in cui le cose ti vanno un po' meno bene e allora devi alzare ancora di più l'asticella fino a che non riesci a riportare le cose alla normalità. Con la Roma - conclude - bisognava fare meglio nella distribuzione del gioco, soprattutto in certi momenti della partita. Quando c'era la possibilità di avere un'ottima gestione la palla, un ottimo possesso palla, abbiamo forzato delle giocate che, in vantaggio 2-0, potevamo distribuire meglio".

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