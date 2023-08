Nainggolan: "Alla Spal perché De Rossi mi ha raccontato una marea di cazz…"

PAROLE AL VELENO

Il centrocampista belga: "Penso di poter dire ancora la mia in A, devo solo trovare qualcuno che ci creda"

© italyphotopress Ai microfoni della pagina Instagram parlamoderoma2.0, Radja Nainggolan ha parlato della sua ultima fallimentare esperienza alla Spal. Il centrocampista belga ha parole poco tenere per il suo ex compagno alla Roma De Rossi. "Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono andato da De Rossi alla Spal e mi ha convinto raccontandomi una marea di cazz… - ha dichiarato - perché mi diceva bellissima città e società, tutto perfetto, arrivo là e invece… Sono andato e mi sono divertito, mi dicevano ‘Non ti preoccupare rimane fino a fine campionato’. Dieci giorni e lo hanno cacciato".

Nainggolan, 35 anni, spera ancora in una chiamata di una squadra di Serie A. "In Serie B ho visto proprio un altro livello rispetto alla serie A, io penso di poter dire ancora la mia in A, devo solo trovare qualcuno che ci creda, tutto qua. Il Cagliari? Non c'è possibilità. In A non mi ha chiamato nessuno, ho sentito Di Francesco ma al Frosinone vogliono giocatori giovani".

Il centrocampista belga ha anche parlato della lotta scudetto. "L'Inter per me era ed è sulla carta la più forte, la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda, ma per me la Roma non ha nessun giocatore inferiore rispetto a loro come singoli - le sue parole -. La Juve è senza coppe e il Milan come farà quest'anno? Bisogna vedere i titolari come andranno in queste due squadre".

Nainggolan smentisce di essere un rovina spogliatoi. Ma quali danni? Io mi sento con giocatori con cui giocavo a Piacenza, negli spogliatoi non ho mai litigato con nessuno, quindi non capisco che caz... s'inventa la gente".