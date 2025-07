Multa da 15mila euro a Zaniolo per la rissa negli spogliatoi della Roma Primavera

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un'ammenda di 15.000 euro. Lo fa sapere la Figc in un comunicato. A carico del calciatore, all'epoca dei fatti tesserato per la Fiorentina, era stato aperto un procedimento per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art.38 del Codice di Giustizia Sportiva "per avere, in occasione della gara Fiorentina-Roma, disputata presso il Viola Park di Firenze lo scorso 26 maggio e valevole come semifinale play-off del campionato Primavera 1, dopo essere entrato al termine del match nello spogliatoio della Roma, colpito con schiaffi al collo il calciatore Mattia Almaviva e in seguito dato una spinta al calciatore Marco Litti cagionando ad entrambi danni fisici con prognosi di dieci giorni, come da certificazione medica in atti".