Moviola Genoa-Juve: molti dubbi sul mani di Bani in area

LA MOVIOLA DI GENOA-JUVE

L'arbitro Massa non è stato richiamato al monitor dal Var Fabbri: "Anche su Malinovskyi serviva una review"

Due episodi molto controversi nell'anticipo della 16.ima giornata tra Genoa e Juventus. In particolare i bianconeri hanno protestato moltissimo quando, al 53' e sul risultato di 1-1 (gol di Chiesa su rigore e risposta di Gudmundsson), un cross dalla destra di Cambiaso è stato intercettato in area da un tocco di mani di Bani dopo essere rimbalzato sulla coscia dello stesso difensore rossoblù. L'arbitro Massa, dopo check con il Var Fabbri, ha deciso di non intervenire e di non andare nemmeno a rivedere un episodio che, come spiega il nostro Graziano Cesari, avrebbe quanto meno meritato un approfondimento al monitor: "Sul cross di Cambiaso c'è l'impatto sul pallone del braccio di Bani, molto largo rispetto alla sua figura. Mi aspettavo un intervento del VAR Fabbri che invitasse Massa alla review ma è rimasto silente".

Medesima opinione sul giallo a Malinovskyi nel finale per una brutta entrata su Yildiz a centrocampo: "Al 90' l'entrata di Malinovskyi sull'avversario è punita col giallo. In scivolata il piede sinistro del giocatore del Genoa finisce la sua corsa sulla tibia dell'avversario. Anche in questo caso mi aspettavo un intervento del VAR che invece ha glissato".

Nessun dubbio, invece, sul rigore concesso alla Juve nel primo tempo: Chiesa approfitta di un errore di Badelj e salta Martinez che non può fare altro che stenderlo. Penalty evidentissimo che lo stesso attaccante bianconero trasforma.