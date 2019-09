Dopo l'ennesimo record per Cristiano Ronaldo, che martedì sera con il suo poker rifilato alla Lituania, è diventato il marcatore più prolifico di sempre nelle qualificazioni europee, Josè Mourinho ha parlato, al canale televisivo 11, del suo ex giocatore ai tempi del Real Madrid: "Ha 34 anni, è un grande calciatore, milita in una squadra di alto livello, con grandi ambizioni. In termini genetici, è un caso di studio, ma andrebbe approfondita anche la sua mentalità".