Josè Mourinho volge lo sguardo indietro. Più precisamente al 2010 quando, subito dopo la vittoria della Champions con l'Inter (vittoria in finale contro il Bayern), lasciò i nerazzurri per andare al Real Madrid. "Se fossi tornato a Milano non sarei più andato al Real Madrid. La decisione era presa. Il contratto non era stato firmato, ma la decisione era presa. Decisi di andare al Real Madrid. L'avevo rifiutato per due volte, era la mia terza occasione. Dire di no al Real Madrid una volta è difficile, due volte è difficilissimo, ma tre volte è impossibile", confessa l'allenatore portoghese a Dazn.