Mourinho: "Rispetto per gli avversari, ci rendono più bravi"

"Nel mio periodo all'Inter ho vinto e perso contro il Milan, ma ricordo sempre, parlando anche con gli amici, che una volta che avevo vinto, Galliani e il presidente Berlusconi entrarono nello spogliatoio per farci i complimenti. Queste sono piccole e grandi cose che definiscono il carattere sportivo della gente e ho tanto rispetto". Lo ha detto Josè Mourinho in video collegamento con l'evento per la chiusura del centenario del Corriere dello Sport, in corso al teatro San Carlo di Napoli. "Per me gli avversari - ha aggiunto il tecnico del triplete nerazzurro - sia dal punto di vista individuale che intesi come squadra, sono coloro che ci rendono più bravi. Ho sempre visto la Juve come la Juve per la sua storia anche se in quel periodo l'Inter era più forte e Buffon era semplicemente uno dei più bravi portieri, se non il più bravo".