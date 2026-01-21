Juve-Benfica, Mourinho fra infortuni e preoccupazioni: "Orgoglioso dei miei ragazzini, ma sarà dura qualificarci"

José Mourinho esce orgoglioso dalla sconfitta del suo Benfica in casa della Juventus. "Ho visto una squadra messa molto bene in campo", ha detto a Prime Video dopo il 2-0 bianconero, "ovviamente con tante limitazioni e gente che è fuori. Però la personalità c'è stata, abbiamo creato le occasioni più importanti fino al momento in cui siamo andati sotto, però il calcio è così".