Mourinho: "Giusto il mio giallo: sono stato scortese, ma lo sono stato con un idiota"

"Mi sono meritato il cartellino giallo: sono stato maleducato, ma lo sono stato con un idiota". L'ultima di Mourinho è riassunta in questa frase pronunciata al termine della sfida persa dal suo Tottenham contro il Southampton. Ma a cosa si riferiva di preciso il tecnico portoghese? Il tutto va riportato a quanto accaduto poco dopo la mezzora del secondo tempo quando lo Special One si è allontanato dalla sua panchina per dirigersi verso quella del Southampton: passo veloce, mani in tasca, sguardo furtivo, Mou si è avvicinato a Mike Dean, uno dei preparatori tattici dei Saints, per sbirciare cosa quest'ultimo stava scrivendo sul taccuino. Il tutto sotto gli sguardi sbigottiti della panchina del Southampton. Una passeggiata però non sfuggita all'arbitro che gli ha poi sventolato sotto il naso il cartellino giallo.