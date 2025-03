Mourinho attacca ancora il Galatasaray: "Non hanno un buon odore con il Fenerbahce ripulisco il calcio turco"

"Dopo il derby con il Galatasaray sono stato squalificato per quattro giornate. Il giorno stesso è uscito che il presidente del comitato disciplinare stava festeggiando con la maglia del Galatasaray. Dopo 10 ore la mia squalifica è passata da quattro a due giornate. Questo deve farvi capire la dimensione di ciò che è successo - ha spiegato Mourinho ai microfoni di Sky Sports Uk prima di rincarare la dose in un'intervista a TNT Sport -. Qui in Turchia non si tratta soltanto di una rivalità calcistica, bensì di un sistema dominato da un solo club, che determina il campionato. Non ha un buon odore (ha sottolineato ridendo, NdR). Il Fenerbahce è un club che sta cercando disperatamente di spezzare il dominio del Galatasaray, ma non si tratta di un dominio calcistico quanto semmai di un sistema dominante. E ciò rende il nostro lavoro davvero complicato. Io lavoro per un grande club, un club trasparente e pulito, che vuole vincere e ripulire il campionato turco nella maniera più giusta”.