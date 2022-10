Roma, Mourinho: "Complimenti al Napoli che ha vinto senza meritare"

© Getty Images

Il piano ha retto sino al minuto ottanta, sino alla prodezza di Osimhen, al colpo di classe del campione che ha scompaginato le carte e fatto crollare il castello difensivo eretto dalla sua Roma. Fino a quel momento la partita disegnata da Mourinho non aveva subito sbavature: difesa arcigna, marcature sistematicamente raddoppiate o triplicate su Kvaratskhelia, massima intensità a centrocampo e appena possibile palla su Zaniolo o Abraham (a seguire Belotti) sperando che qualcosa là davanti succedesse. Zero tiri nello specchio della porta del Napoli ma anche poche occasioni concesse agli azzurri. Fino, come detto, alla prodezza di Osimhen che alla seconda chance della partita ha trovato l'angolo impossibile, senza lasciar scampo a Rui Patricio: "Complimenti al Napoli che ha vinto senza meritare - ha esordito il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn nel post-partita - e ai miei che hanno perso senza meritarlo. La nostra è stata una prestazione sufficiente per non perdere la partita, ma volevo vincerla come hanno fatto loro: un paio di tiri in porta e un gol. Una partita equilibrata, controllata, poi a causa dei tanti gialli e per la stanchezza siamo andati in difficoltà. In panchina avevo poche soluzioni per poter tenere la stessa prestazione, con Karsdorp, Spinazzola e Pellegrini che avevano problemi. Comunque direi una partita controllata, contro una grande squadra. Oggi chi faceva un gol vinceva, l'hanno fatto loro e hanno vinto. Loro sono una squadra di qualità, anche noi abbiamo avuto delle situazioni in contropiede di uno contro uno, ma nelle poche occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a sfruttarle". Infine chiusura sull'arbitraggio di Irrati: "Non voglio essere critico con l'arbitro, ma ho detto a Irrati cosa pensavo. E' un arbitro equilibrato, non ha fatto una grande partita, ma è la vita".