MOTTA: "IL SINNER DELLA JUVE? NON FACCIO PARAGONI, LUI È UN FENOMENO"

"Il Sinner della Juve? Nom mi piace fare paragoni, lui è un fenomeno del tennis e dello sport. Noi abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo bene, ma penso che non fa bene a nessuno. Abbiamo tanti giocatori ambiziosi, con cultura del lavoro e che sono responsabili. Questa è la strada giusta, così come spero che Sinner continui così perchè sta facendo una carriera eccezionale". Così l'allenatore della Juventus Thiago Motta nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, a proposito del campione altoatesino che ha ammirato dal vivo a Torino in occasione delle Atp Finals.