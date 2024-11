E' morto nel pomeriggio a Vicenza, a causa di un malore improvviso, Alfredo Pastorelli, 73 anni, presidente del L.R. Vicenza per poco più di un anno, dal maggio 2016 al giugno 2017, quando la squadra militava in serie B. Originario di Orbetello (Grosseto), Pastorelli era arrivato nel capoluogo berico decenni fa per svolgere l'attività di imprenditore. La società biancorossa, nel proprio sito web, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente.