Morto Lorenzo Bosi, presidente Rondinella Calcio

E' morto l'imprenditore Lorenzo Bosi, 58 anni, presidente della Rondinella Marzocco. "Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia" scrive la Rondinella Marzocco sul suo profilo Fb. Bosi alle ultime elezioni regionali è stato anche candidato a Firenze con 'E' ora!' la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi presidente. Cordoglio, a nome anche di tutta la città, è stato espresso dalla sindaca di Firenze Sara Funaro che lo ricorda come una "persona di straordinaria qualità umana, con cui era facile entrare in sintonia e relazionarsi in maniera costruttiva. Firenze perde un concittadino che ha onorato la nostra città attraverso la sua straordinaria dedizione allo sport, un'attività che considerava una vera e propria scuola di vita e un pilastro per la crescita della comunità. Bosi ha guidato la Rondinella con passione e visione, contribuendo in modo significativo a tenere vivi i valori sportivi e le tradizioni più autentiche del nostro territorio. Il suo impegno nel calcio di base e nella formazione dei giovani lascia un'eredità preziosa che non dimenticheremo".