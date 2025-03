Morto il medico del Barcellona, Laporta: "Tutti sotto shock, grazie ad arbitri e Osasuna"

"Vorrei annunciare, a nome del Barcelona, ​​la scomparsa del medico della prima squadra, Carles Miñarro. Un uomo molto amato da tutti. È successo questo pomeriggio durante il ritiro della squadra. Come potete immaginare, i giocatori, lo staff, l'allenatore... tutti erano molto tristi. C'era una tristezza immensa. Un uomo che tutti amavamo. Lui veniva in tutte le trasferte per curare tutti, non solo i giocatori. Non ha detto di no a nessuno. Un grande medico. Dobbiamo rimanere forti in questi momenti. La cosa migliore è stata chiedere il rinvio della partita. Abbiamo contattato immediatamente il presidente della Liga per spiegargli quanto accaduto. Loro lo hanno capito perfettamente e sono state avviate tutte le procedure per la sospensione. Abbiamo avuto la massima comprensione dall'Osasuna nella persona del suo presidente. Lo hanno capito fin dal primo momento. Si sono comportati in modo straordinario. Anche gli arbitri lo hanno capito perfettamente e vorrei ringraziarli per la loro comprensione. Una notizia molto dolorosa per il Barcellona. Siamo sotto shock. E' stato qualcosa di improvviso. I giocatori sono rimasti molto colpiti. Abbiamo contattato sua madre e sua moglie offrendo loro il massimo conforto. Carles lascia due figli, Gerard e Ana. Li sosterremo in tutto ciò di cui hanno bisogno". Così il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ai microfoni di Barça One.