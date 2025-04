Morto Hugo Gatti, ex portiere di Boca e Argentina

Calcio argentino in lutto per la morte di Hugo Gatti, ex portiere della Seleccion e del Boca Juniors. Gatti, 80 anni, è deceduto dopo un lungo ricovero in ospedale a Buenos Aires dove si trovava in seguito a un incidente avvenuto due mesi fa. L'ex calciatore, che col suo stile tra i pali era diventato un rivoluzionario della posizione, è morto a causa delle complicazioni dovute a un'infezione. In carriera ha giocato con le maglie di Atlanta, River Plate, Gimnasia e Union oltre che quella degli Xeneizes.