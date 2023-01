Morte Vialli, il dolore della moglie Cathryn: "Luca, il marito e padre più affettuoso"

CALCIO IN LUTTO

"Devastati dal dolore, grazie per l'amore e per il supporto"

© web Poche parole, ma significative. Cathryn Vialli ha affidato a La Gazzetta dello Sport un breve messaggio dopo la scomparsa del suo Luca: "Era uno sportivo di grande talento e soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto". Un foglietto bianco scritto a computer, lo stesso messaggio in inglese in italiano, consegnato al giornalista Andrea Ramazzotti.

Attorno a Cathryn la sorella Deborah e la gemella Libby. Proprio quest'ultima, uscendo di casa nel quartiere di Chelsea, ha voluto ribadire: "Non è il momento giusto per parlare perché questo è un giorno triste. Mio figlio vive in Italia e mi ha detto che da voi c’è grande commozione per la scomparsa di Gianluca. Era una grande persona, non solo uno sportivo eccezionale, ma soprattutto un uomo con una storia da raccontare: con il suo coraggio e le sue parole ha trasmesso un messaggio importante a tutti coloro che lottano contro il cancro".