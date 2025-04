In Argentina, come in Italia, il calcio si ferma in segno di lutto per la morte di papa Francesco, l'argentino Jorge Mario Bergoglio. La federcalcio (Afa) ha deciso di sospendere la disputa di tutte le partite previste oggi. Gli incontri della Professional League, e di tutte le altre categorie, che erano in calendario oggi si giocheranno domani.