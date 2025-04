"Per essere grande, innanzitutto è necessario saper essere piccolo. L'umiltà è la base della vera grandezza. Papa Francesco. La speranza è una luce nella notte. Grande Papa". Così, su Instagram, Josè Mourinho ricorda Papa Bergoglio nel giorno della sua scomparsa. L'attuale tecnico del Fenerbahce posta anche un'immagine in bianco e nero del Pontefice e le emoticon delle mani in preghiera e di un cuore.