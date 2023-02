Morte Costanzo, il cordoglio della 'sua' Roma: "Sentiremo la mancanza di uno di noi"

"Sentiremo la mancanza di uno di noi, di un membro della famiglia". La Roma piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, grande tifoso giallorosso, "amato giornalista e conduttore che ha cambiato la storia della TV italiana. Sentiremo la mancanza di uno di noi, di un membro della famiglia della AS Roma. Il pensiero del club va ai suoi familiari in questo momento di dolore", ha scritto il club capitolino in una nota. Nell'estate 2021 Costanzo aveva firmato anche un contratto con il club giallorosso come advisor esterno della comunicazione, occupandosi principalmente dello stadio. Nel febbraio 2022 arrivarono le dimissioni.