Moratti: "Il Napoli di Conte è una schiacciasassi. Interessante la sfida scudetto con l'Inter"

"Il cammino del Napoli? Non so se me lo aspettassi però Conte è bravo e pensavo che comunque qualcosa di importante lo facesse ma sinceramente al momento il suo Napoli è uno schiacciasassi". Parola di Massimo Moratti che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli elogiando il lavoro dei partenopei anche in chiave scudetto: "Sarebbe interessante una lotta a due tra Inter e Napoli, un duello accattivante. Immagino sia così fino al termine della stagione perché la Juve ed il Milan dimostrano di non riuscire a recuperare e hanno problemi vari. Certamente la differenza legata al numero d’impegni tra le due squadre sarà - riporta Linterista.it - un fattore determinante da qui al termine della stagione. Se c’è un problema nel calcio attuale sono le troppe partite, troppi tornei a cui partecipare. Soprattutto con la nuova Champions League, che a me non piace e non è affascinante, non sai mai se sei dentro o fuori. Ha perso fascino. Diventa interessante solo negli ultimi mesi".