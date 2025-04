Moratti: "Con me non si disse mai di Triplete prima di vincerlo, all'Inter ha fatto male parlarne"

L'Inter ha visto sfumare il Triplete perdendo in Coppa Italia col Milan e dopo essere scivolata a -3 dal Napoli ora vede anche la corsa allo scudetto in salita. Del probabile motivo di questa flessione ha parlato l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, primo e unico presidente in Italia a riuscire nell'impresa: "Quello che ho trovato strano è che si parlasse ancora di triplete, ai miei tempi non si parlò mai di Triplete - ha detto a Radio Kiss Kiss - Quando abbiamo vinto ci siamo accorti che era Triplete. Non era un’ossessione. La sconfitta in Coppa Italia ha creato un dispiacere. L’Inter ha subito una confusione di obiettivi, siamo un po’ stanchi, penso che il Napoli abbia più possibilità, tutto legato a Conte”.