Palladino: "Monza-Inter prova di maturità, presto novità su Gomez"

VERSO MONZA-INTER

Il tecnico dei brianzoli alla vigilia della sfida con la capolista: "Anche gli arbitri possono sbagliare, Maldini un talento da coltivare"

"È una grande prova di maturità, contro una squadra molto forte anche di più della scorsa stagione. Sono il miglior attacco e la miglior difesa, quindi quale partita migliore per un grande test e una prova di maturità. Nel girone di andata contro le grande squadre ci è girata anche male, come contro la Juve, ma siamo consapevoli di essere forti e domani voglio una squadra ambiziosa, leggera e sfrontata. Voglio ragazzi in campo con personalità per un Monza di slancio, sono convinto che domani faremo una grande prestazione". Così l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter in campionato. "Papu Gomez? Non abbiamo notizia, ma a metà mese dovremmo saperne di più. La speranza è sempre quello di averlo, ma lasciamo agli organi competenti la decisione", aggiunge.

Vedi anche inter Inter, la Supercoppa Italiana può aspettare: i titolari contro il Monza Sul perché e come il Monza può superare questa prova di maturità: "Veniamo da un grande percorso, queste partite sono belle da giocare e i ragazzi si esaltano quando si confrontano con i grandi giocatori. Affrontiamo una squadra piena di campioni, con un grande allenatore e ci sono tutte le condizioni di fare una grande gara: daremo il massimo", ha detto ancora Palladino.

Poi sul momento di capitan Pessina: "Più viene criticato e più si carica, per quanto mi riguarda ha sempre fatto bene perché è un esempio. È un capitano che dà sempre tutto per la squadra, per me è un privilegio allenarlo così come gli altri. Deve continuare così, poi è logico che nell'arco del campionato possano esserci delle flessioni. Ma noi siamo tranquilli e carichi".

"Servirà domani una partita perfetta, curando tutti i dettagli e i particolari. Senza sottovalutare nulla, perché contro queste grandi squadre devi fare tutto al 110% per sopperire alla loro forza. Non dobbiamo pensare solo a difendere, ma anche ad attaccare. Sono curioso di vedere la squadra domani", ha detto Palladino.

Sulle polemiche arbitrali: "Credo si debba lasciare tranquilli gli arbitri, perché è ovvio che se a ogni errore si inizia a fare polemica e ci sono lamentele, si mettono gli arbitri sotto pressione. Bisogna lasciare arbitrare, anche a discapito di qualche errore. Come sbaglio io, sbagliano i calciatori e può sbagliare chiunque. Ma gli arbitri italiani sono bravi, giovani e bisogna proteggerli: sono fondamentali per il calcio".

Sul neo arrivo Daniel Maldini: "Lo seguo da tempo, ha grande talento ma che va allenato. Viene da una grande dinastia calcistica, sappiamo che può darci una mano come trequartista di sinistra e me lo auguro. Nei prossimi giorni vedremo in che condizione è, siamo felici di averlo in squadra".

Vedi anche Calcio Inter, Suning e il prestito di Oaktree: Zhang non perderà mai il club a zero, anzi... incassa