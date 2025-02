Monza, esonerato Bocchetti: in panchina torna Nesta

"AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!". Con questo comunicato il club brianzolo ha annunciato ufficialmente la fine dell'avventura di Salvatore Bocchetti (7 partite e solo 3 punti conquistati) in Brianza. Al suo posto torna in panchina Nesta, che tenterà di centrare la salvezza con un'impresa che sembra disperata: il Monza è a 8 punti dall’Empoli.