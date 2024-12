Monza, Nesta: "Un vero peccato, adesso servono dei colpi altrimenti è un casino"

"Parma e Cagliari saranno due partite caldissime: serve fare qualche colpo altrimenti diventa un casino". Lo ha detto Alessandro Nesta, tecnico del Monza, che dopo il ko con la Juventus guarda già ai prossimi impegni in Serie A: occorrono punti ai brianzoli per non compromettere l'obiettivo salvezza. "Abbiamo fatto una buona prestazione, dobbiamo essere più solidi - l'analisi di Nesta riguardo al match con i bianconeri -. È un vero peccato, però abbiamo ritrovato un po' di spirito, da una parte sono contento però non riusciamo a evitare certe distrazioni".