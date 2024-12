Monza, Nesta: "Risultato difficile da spiegare, la società mi è vicina"

Alessandro Nesta ha commentato così il ko del suo Monza contro l'Udinese: "È difficile spiegare questo risultato, abbiamo creato tanto - le sue parole a Dazn -. Abbiamo subito due gol in contropiede su palla persa, situazioni in cui possiamo fare meglio. La squadra ha provato in tutti i modi a segnare. Credo che se fossimo passati in vantaggio, avremmo messo in difficoltà l'Udinese. Abbiamo spinto e provato a fare gol, ma non si può spingere per tutti i 90 minuti. L'Udinese è una squadra fisica, che tiene bene in contropiede. È normale allentare un attimo la pressione. La cosa positiva è che ci abbiamo provato fino alla fine, tirando venti volte in porta. Galliani ha ribadito la fiducia in me? Continueremo a lavorare allo stesso modo, valutando qualche aggiustamento. I risultati parlano e determinano il futuro di un allenatore. Io lavoro e la società mi è vicina, ma so che dobbiamo fare punti".