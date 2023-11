Monza, Colpani: "Felice per il paragone con Bellingham. Italia? Dedica a Berlusconi"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Tra campionato e Nazionale, il centrocampista dei brianzoli si confessa a SportMediaset

Umile ma consapevole: Andrea Colpani resta coi piedi saldamente per terra ma guarda al futuro coltivando legittime ambizioni. Nonostante i sei gol messi a segno in campionato e i paragoni imponenti che lo vogliono al pari di Jude Bellingham, il centrocampista del Monza non si scompone e punta ad andare dritto sulla propria strada senza montarsi la testa: "Il paragone con Bellingham mi fa molto felice, ma io penso a me stesso e a continuare a lavorare sodo per cercare di migliorarmi ulteriormente".

Le prestazioni con i brianzoli non sono passate inosservate da parte del commissario tecnico Luciano Spalletti che ha deciso di convocarlo per la prima volta in vista dei prossimi appuntamenti di qualificazione agli Europei 2024. Un contributo importante quello del giovane bresciano che potrebbero consentire all'Italia di superare gli scogli che portano il nome di Macedonia del Nord e Ucraina.

"Dedico questa convocazione al presidente Berlusconi e ho tutta l'intenzione di confermare di essermela meritata nel corso dell'anno - ha sottolineato l'ex calciatore dell'Atalanta -. Era un obiettivo che mi ero prefissato a inizio del campionato e l'ho centrato. Questo è un punto di partenza. Ora spero di mantenere lo stesso livello anche per il proseguo e di condurre il Monza agli obiettivi prefissati".

