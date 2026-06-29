Monza, torna il Brianteo: dal 1° luglio addio al nome U-Power Stadium

Dal 1° luglio lo stadio del Monza tornerà a chiamarsi Brianteo. Dopo sei anni va dunque in pensione il nome U-Power Stadium, adottato dal 2020 in seguito all'accordo tra il club biancorosso e l'azienda di calzature e prodotti da lavoro. Il cambio di denominazione è stato reso noto nello stesso comunicato con cui il club biancorosso ha segnalato che l'impianto brianzolo è stato premiato come "Miglior Stadio" della Serie B 2025-26. Si tratta di un riconoscimento della Lega B, che valorizza gli stadi che si distinguono per "qualità, organizzazione e cura dell'esperienza di gara". Alle spalle dell'U-Power Stadium sono arrivati il Mapei Stadium, casa della Reggiana, e il Barbera di Palermo.