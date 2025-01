Monza, Bocchetti: "Maldini fenomenale. Abbiamo dato tutto"

Salvatore Bocchetti, nel 2-1 del suo Monza contro la Fiorentina, ha conquistato la prima vittoria da allenatore in Serie A: "Ci voleva un successo così, la squadra aveva fame e i ragazzi hanno dato tutto. Si meritano questi tre punti, hanno sofferto e continueremo a farlo, ma questo è lo spirito di squadra che serve. Sto iniziando a vedere quel coraggio che non deve mancare mai a una squadra che vuole salvarsi". Protagonista Maldini: "Per me è fenomenale, ci può dare una grande mano e sta lavorando bene. A lui come a tutti i ragazzi chiedo di dare tutto quando vengono chiamati in causa".