Monza, Bocchetti: "Fa male non fare punti, c'è grande amarezza"

Salvatore Bocchetti, all'esordio sulla panchina del Monza, non nasconde la delusione per la sconfitta al 98' subita a Parma. "C'è tanta amarezza, sicuramente. Ho un gruppo di ragazzi straordinario, hanno dato una grande risposta sul campo - ha spiegato a fine match -. Una gara eccezionale e un segnale importante, poi fa male non portare punti a casa. Dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare e fare di tutto per portare a casa i tre punti contro il Cagliari. In 4 giorni ho cominciato a lavorare su alcuni principi e concetti che oggi la squadra ha appreso e provato a mettere in campo. Fa male non fare punti e resta tanta amarezza. Magari è mancata un po' di cattiveria sottoporta, abbiamo creato tantissimo".