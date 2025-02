Monza, Bocchetti: "Abbiamo giocato con spirito non da ultima"

"Avere tante assenze in questo periodo pesa, ma non è un alibi. I ragazzi hanno giocato oggi con uno spirito non da ultima, si vede che non accettano questa posizione di classifica": così Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, dopo la sconfitta contro il Verona. "È dura accettare questo risultato perché al primo episodio negativo ci è andata storta. Non dobbiamo mollare, ma continuare a ringhiare fino alla fine. Chi gioca dal primo minuto o chi entra deve dare tutto, queste sono le risposte che voglio dalla squadra. La strada è lunga, voglio che combattano sempre così".