Montella: "Yildiz più continuo e consapevole, si avvicina a Del Piero"

"Yildiz è un ragazzo giovanissimo, che ha grandissimi ambizioni e non si accontenta. Kenan è un giocatore completo, ha iniziato a giocare in nazionale quando ancora non aveva continuità alla Juve. Si intravedevano già qualità immense. Non è facile giocare con la numero 10 a 19 anni. Quest'anno lo vedo più continuo e consapevole. Non so quanto si assomiglino, ma come caratteristiche si avvicina molto a Del Piero". Così il ct della Turchia Vincenzo Montella ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Radio 1 Rai. "Calhanoglu? E' un calciatore straordinario nel suo ruolo se ne contano pochi di quel livello. L'anno scorso ha avuto qualche ricaduta fisica di troppo, non ha avuto una preparazione delle migliori quest'estate. Ma lo vedo in netta crescita, contro la Juve ha giocato una partita straordinaria - ha aggiunto - Per noi è fondamentale, ma anche per l'Inter ancora per qualche anno".