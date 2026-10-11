Montella: "C'è una fine a ogni bella storia, Turchia sempre nel mio cuore"

"C'è una fine a ogni bella storia ma alcuni viaggi lasciano il loro segno molto oltre il calcio". Vincenzo Montella si congeda così dalla Turchia: l'ormai ex ct della nazionale, esonerato dopo il flop in Nations League (quattro sconfitte su altrettante gare) ha voluto ringraziare tutti. "È stato un grande onore per essere nominato capo allenatore della Turchia - le parole del tecnico affidate ai social -. Tre anni fa sono stato scelto per guidare la squadra di questo bellissimo Paese. Ringrazio chi ha creduto in me, mostrando fiducia e apprezzamento all'inizio del nostro viaggio". "Ringrazio i giocatori per il lavoro e la lealtà appena comunicata la fine del mio incarico. Finito il mio incarico mi sono arrivati tantissimi messaggi da loro di stima e solidarietà, a dimostrazione del forte legame che ci unisce - prosegue Montella -. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili, firmato successi storici, superato difficoltà e scritto pagine speciali nella storia di questo Paese. Porterò nel mio cuore il calore del popolo turco. Il calcio non sono solo risultati e trofei. Come un allenatore è ricordato quando lascia un paese è importante tanto quanto i successi ottenuti in campo. Spero che i sentimenti indimenticabili vissuti facciano sì che il popolo turco mi ricordi con amore e rispetto. Grazie Turchia - conclude l'ex aeroplanino - avrai sempre un posto speciale nel mio cuore".