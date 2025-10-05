Logo SportMediaset
Calcio

Mondiali U20, Italia ko con Argentina ma azzurri agli ottavi

05 Ott 2025 - 08:04

Sconfitta indolore per la Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, che, malgrado l'1-0 subito contro l'Argentina allo stadio 'Elías Figueroa Brander' di Valparaíso - decisivo al 74' il gol del centrocampista classe 2006 del Boca Juniors, Dylan Tomás Gorosito, davanti a 11.671 spettatori - nella terza e ultima giornata del Gruppo D del Mondiale di categoria, stacca comunque il pass per gli ottavi di finale. Gli Azzurrini chiudono secondi a 4 punti, grazie al successo per 3-1 dell'Australia, campione d'Asia, contro Cuba nell'altra partita del girone, disputata allo stadio nazionale 'Julio Martínez Prádanos' di Santiago.

