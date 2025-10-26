Mondiali U17 femminili, agli ottavi sarà Italia-Nigeria

Le africane sono state ripescate per l'ottavo di finale come una delle migliori quattro terze tra i sei gironi del Mondiale grazie alla vittoria di ieri con le Samoa (4-0 il risultato finale). In precedenza erano arrivate due sconfitte nel girone, con Canada (1-4) e Francia (0-1), ma i due ko potrebbero ingannare considerando che entrambi i risultati sono maturati nei finali di gara. La Nigeria è una squadra fisica, che ha in Queen Joseph - autrice finora di tre reti in altrettante gare - e nella centrocampista Moshood le sue calciatrici più talentuose. Più della metà delle convocate giocano sotto età: delle ventuno ragazze in rosa solo cinque sono classe 2008, tredici le 2009 e tre 2010.