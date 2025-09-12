Logo SportMediaset
Calcio

Mondiali: oltre 1,5 milioni richieste di biglietti in 24 ore

12 Set 2025 - 08:19

A sole 24 ore dall'apertura delle iscrizioni al sorteggio Visa Presale per la Coppa del Mondo Fifa 26, la Fifa ha ricevuto un elevato numero di richieste da tutto il mondo, con oltre 1,5 milioni di tifosi provenienti da 210 paesi che si sono registrati. La domanda più alta è arrivata finora dai tifosi di Stati Uniti, Messico e Canada, seguiti dai loro omologhi in Argentina, Colombia, Brasile, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Germania.

"L'elevato numero di iscrizioni ricevute testimonia l'enorme entusiasmo suscitato in tutto il mondo dalla Fifa World Cup 26 e l'importanza che essa riveste nella storia del calcio", ha dichiarato Heimo Schirgi, chief operating officer della Fifa World Cup 26.

Il sorteggio Visa Presale Draw è la prima fase della vendita dei biglietti per il torneo. Il momento in cui un tifoso partecipa al sorteggio Visa Presale Draw durante il periodo di iscrizione non influirà sulle sue possibilità di successo, e i tifosi che non hanno ancora presentato la domanda possono inviare la propria iscrizione in qualsiasi momento prima delle 11:00 Et (17:00 Cet) del 19 settembre. Dopo un processo di selezione casuale, i vincitori saranno informati via e-mail a partire dal 29 settembre e riceveranno una data e una fascia oraria per l'acquisto dei biglietti (in base alla disponibilità), con fasce orarie a partire dal 1° ottobre.

I tifosi potranno acquistare i biglietti per la fase a gironi a partire da soli 60 dollari all'inizio delle vendite. I biglietti per le singole partite di tutte le 104 partite saranno disponibili all'inizio delle vendite, insieme ai biglietti specifici per lo stadio e per la squadra. Le fasi successive di vendita dei biglietti inizieranno a ottobre.

09:18
Genoa, Vieira vuole avanzare Ellertsson e Carboni
08:19
Mondiali: oltre 1,5 milioni richieste di biglietti in 24 ore
23:10
Lecce, contro l'Atalanta dubbio Camarda-Stulic
22:47
Torino, Simeone: "Non c'è tempo per rilassarsi"
22:22
Udinese, a Pisa la prima occasione per i nuovi arrivi