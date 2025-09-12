Mondiali: oltre 1,5 milioni richieste di biglietti in 24 ore

Il sorteggio Visa Presale Draw è la prima fase della vendita dei biglietti per il torneo. Il momento in cui un tifoso partecipa al sorteggio Visa Presale Draw durante il periodo di iscrizione non influirà sulle sue possibilità di successo, e i tifosi che non hanno ancora presentato la domanda possono inviare la propria iscrizione in qualsiasi momento prima delle 11:00 Et (17:00 Cet) del 19 settembre. Dopo un processo di selezione casuale, i vincitori saranno informati via e-mail a partire dal 29 settembre e riceveranno una data e una fascia oraria per l'acquisto dei biglietti (in base alla disponibilità), con fasce orarie a partire dal 1° ottobre.