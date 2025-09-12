Genoa, Vieira vuole avanzare Ellertsson e Carboni

A parte l'acciaccato Cornet, buone notizie verso la gara col Como per il tecnico del Genoa Patrick Vieira che dovrebbe ritrovare Onana anche se il centrocampista partirà inizialmente dalla panchina. Si va verso la conferma del consueto 4-2-3-1 ma gli esterni sulla linea della trequarti (Carboni ed Ellertsson) dovrebbero giocare qualche metrò più avanti rispetto a Stanciu per dare maggiore supporto negli ultimi sedici metri all'attaccante rossoblu che sarà scelto dl tecnico francese. In corsa ci sono Colombo e Vitinha, ma l'ex Milan al momento appare in vantaggio per una maglia da titolare contro la formazione di Fabregas.