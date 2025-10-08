Mondiali, Luca Zidane sceglie l'Algeria: "Felice di essere qui"

Il figlio della leggenda del calcio francese Zinedine Zidane, Luca, si è detto "orgoglioso" di rappresentare l'Algeria in vista della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo del paese nordafricano contro la Somalia. Luca Zidane, 27 anni, ha militato nelle giovanili francesi, ma ha scelto di giocare per l'Algeria, dove sono nati i suoi nonni. "Sono molto felice di essere qui. Mi rende orgoglioso e darò tutto al 100 per cento per rendere orgoglioso il popolo algerino", ha detto il portiere in una conferenza stampa a Orano. Zidane junior, che gioca per il Granada, squadra spagnola di seconda divisione, ha cambiato nazionalità sportiva il mese scorso non avendo mai rappresentato la Francia a livello senior. "Tutta la mia famiglia è orgogliosa di me e sostiene la mia scelta - ha aggiunto Zidane junior - mio nonno è felice che io sia in Algeria e che abbia preso questa decisione". Suo padre, vincitore della Coppa del Mondo per la Francia nel 1998, "ha avuto la sua carriera. Per quanto mi riguarda, ho il mio percorso, la mia carriera", ha detto Luca. L'Algeria potrebbe diventare la quarta squadra africana a qualificarsi per la Coppa del Mondo del prossimo anno se battesse la Somalia. Luca Zidane ha affermato: "Il primo obiettivo è domani, contro la Somalia, dobbiamo vincere per qualificarci alla Coppa del Mondo".