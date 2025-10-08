Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali, Luca Zidane sceglie l'Algeria: "Felice di essere qui"

08 Ott 2025 - 23:41
© Getty Images

© Getty Images

 Il figlio della leggenda del calcio francese Zinedine Zidane, Luca, si è detto "orgoglioso" di rappresentare l'Algeria in vista della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo del paese nordafricano contro la Somalia. Luca Zidane, 27 anni, ha militato nelle giovanili francesi, ma ha scelto di giocare per l'Algeria, dove sono nati i suoi nonni. "Sono molto felice di essere qui. Mi rende orgoglioso e darò tutto al 100 per cento per rendere orgoglioso il popolo algerino", ha detto il portiere in una conferenza stampa a Orano. Zidane junior, che gioca per il Granada, squadra spagnola di seconda divisione, ha cambiato nazionalità sportiva il mese scorso non avendo mai rappresentato la Francia a livello senior. "Tutta la mia famiglia è orgogliosa di me e sostiene la mia scelta - ha aggiunto Zidane junior - mio nonno è felice che io sia in Algeria e che abbia preso questa decisione". Suo padre, vincitore della Coppa del Mondo per la Francia nel 1998, "ha avuto la sua carriera. Per quanto mi riguarda, ho il mio percorso, la mia carriera", ha detto Luca. L'Algeria potrebbe diventare la quarta squadra africana a qualificarsi per la Coppa del Mondo del prossimo anno se battesse la Somalia. Luca Zidane ha affermato: "Il primo obiettivo è domani, contro la Somalia, dobbiamo vincere per qualificarci alla Coppa del Mondo".

Ultimi video

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

00:34
DICH DONNARUMMA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

00:30
DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

01:12
DICH GRAVINA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:25
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA SPIEGA IL MONDO 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

02:18
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA NAZIONALE 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

00:53
DICH PICCOLI NAZIONALE 8/10 DICH

Piccoli: "Il mio idolo è sempre stato Bobo Vieri, attaccante eccezionale”

01:20
Ronaldo miliardario

Ronaldo miliardario

01:22
U21, verso Italia-Svezia

U21, verso Italia-Svezia

02:02
Gattuso vuole il Mondiale

Gattuso vuole il Mondiale

01:27
La crisi della Fiorentina

La crisi della Fiorentina

01:32
Thiago Motta Vs Tudor

Thiago Motta Vs Tudor

01:54
Le magie di Matias

Le magie di Matias

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

I più visti di Calcio

SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:41
Mondiali, Luca Zidane sceglie l'Algeria: "Felice di essere qui"
22:04
Ekhator e il tacco alla 'Bettega': "Kean è il mio modello"
21:25
Inaugurato nuovo Museo del calcio, Gattuso: “Sento la responsabilità di essere CT, ma ne sono orgoglioso"
21:20
Serie A, Nico Paz vince il premio "Rising Star" del mese di settembre
21:10
Lazio; distorsione alla caviglia destra per Dia