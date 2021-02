Mondiali, Infantino è sicuro: "In Qatar si giocherà con gli stadi pieni"

L'ANNUNCIO

"Il prossimo anno, alla Coppa del Mondo in Qatar, avremo gli stadi pieni. Il Covid sarà sconfitto entro quella data". Lo sostiene il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ospite del consueto briefing dell'Oms sul coronavirus. "I Mondiali saranno magici come sempre", ha aggiunto, confermando la volontà di disputare la competizione con il pubblico. Getty Images

I Mondiali in Qatar, i primi a giocarsi in inverno, prenderanno il via il 21 novembre 2022 con la partita inaugurale all'Al Bayt Stadium, impianto da 60 mila persone che ospiterà anche la cerimonia d'apertura. In totale il torneo durerà meno di un mese. La finale è infatti in programma il 18 dicembre. E tutto, diversamente da quanto dovrebbe succedere ai prossimi Europei che dovrebbero disputarsi a porte chiuse, al momento prevede la presenza dei tifosi sugli spalti. Una certezza che la Fifa ha palesato tramite le parole di Infantino e che in tutto il mondo risuona come un grande auspicio nella lotta al Covid.