Mondiali femminili: terzo posto alla Svezia, Inghilterra ancora ko

06/07/2019

La finale per il terzo posto dei Mondiali femminili sorride alla Svezia , che batte per 2-1 l' Inghilterra al termine di una sfida decisa in un pirotecnico primo tempo. Partita sbloccata all'11' da Kosse Asllani , che sfrutta un erroraccio difensivo, al 22' Sofia Jakobsson raddoppia con una prodezza. Bellissimo anche il gol di Fran Kirby al 31', due minuti dopo il Var annulla il pareggio a Ellen White . Terzo bronzo della storia per la Svezia ai Mondiali.

Per la terza volta nella sua storia la Svezia si gioca la finalina dei Mondiali femminili, e per la terza volta (dopo il 1991 e il 2011) la vince. Nel 2-1 di Nizza evidenti sono i meriti delle scandinave, ma anche le inglesi hanno molto da rimproverarsi: evidenti le scorie emotive delle ragazze di Phil Neville dopo la delusione della semifinale persa contro gli Stati Uniti, tanto che per i primi 25 minuti solo la Svezia riesce a rendersi pericolosa. E il forcing finale non fa che aumentare i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato.

Il primo tempo è assolutamente pirotecnico e vede un'Inghilterra che parte meglio: Greenwood lancia un'interessante ripartenza e poi Mead tenta un affondo a sinistra (ma Lindahl è attenta e evita guai). Ci riprovano ancora le inglesi con Parris (spettacolare il suo tunnel ai danni di Eriksson), ma a portarsi in vantaggio è la Svezia. Merito di Asllani, che all'11' approfitta di un pasticcio di Greenwood che rinvia malissimo dall'interno dell'area e batte imparabilmente Telford. Le scandinave insistono: al 16' Jakobsson libera il mancino e colpisce un gran palo (con Telford che poi se la cava con la deviazione di gamba), quindi la stessa numero 10 della Svezia trova la rete del raddoppio al 22': ricevuta palla da Blacksteiuns sulla fascia sinistra, entra in area e trova un imparabile destro a giro che termina nell'angolino opposto. Prova a reagire l'Inghilterra, ma il bolide dalla distanza di Bronze provoca solo un calcio d'angolo. La pressione però alla fine paga: al 31' infatti Kirby penetra in area, supera in dribbling Sembrant e con il sinistro dimezza le distanze. Solo due minuti dopo, quindi, arriverebbe addirittura il gol del 2-2: Ellen White scarica in rete il pallone che la catapulterebbe nella storia, il settimo del suo personale Mondiale. L'arbitra però annulla tutto con l'ausilio del Var, a causa di un controllo di braccio della stessa bomber inglese.

Dopo un primo tempo del genere ci si attendono i fuochi d'artificio anche nella ripresa, ma così è solo in parte: già al 50' infatti Blackstenius sfrutta un'uscita infelice di Telford e tenta il pallonetto, che però sorvola la traversa. Poi è brava Lindahl a opporsi al gran tiro di Ellen White. Le inglesi mantengono il controllo delle operazioni, ma la Svezia si difende con ordine e soprattutto calma: lo dimostra il tiro-cross di Kirby, controllato senza problemi da Lindahl, e anche il palo colpito da Taylor al 63' con gioco però fermo per offside. Quando poi la Svezia si presenta dall'altra parte fa paura: lo dimostra Zigiotti, entrata nella ripresa al posto di Asllani e autrice al 66' di una botta dalla distanza che impegna Telford. Neville getta nella mischia anche Carney e Daly, ma non arrivano più occasioni da gol degne di tal nome fino agli ultimissimi minuti: Jakobsson potrebbe triplicare in contropiede, ma il suo tiro non inganna Telford, poi è Bronze ad avere il pallone del pari. Il suo tiro è quasi perfetto, ma sulla linea si presenta Fischer che salva tutto. Quindi è ancora Zigiotti a rendersi pericolosa in contropiede e Moore sfiora anche l'espulsione a tempo scaduto. Sarebbe stata l'ulteriore beffa al termine di un Mondiale che per l'Inghilterra non si sarebbe potuto chiudere in maniera più amara.