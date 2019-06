Mondiali donne, Bonansea: "Meglio in campo che in cucina"

26/06/2019

L'Italia femminile approda ai quarti di finale del Mondiale, Barbara Bonansea si prende una rivincita social: "Sempre più forti, noi contro tutti. Perché forse adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina". Questo il post del bomber azzurro: "Siamo tra le otto migliori al mondo e non molliamo niente!". Sabato pomeriggio la nazionale della Bertolini affronterà l'Olanda.