MONDIALI DONNE, ANCHE IL CANADA AGLI OTTAVI

15/06/2019

Olanda e Canada si qualificano per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile, in Francia. Nella seconda giornata del Gruppo E le olandesi hanno battuto il Camerun per 3-1 mentre le canadesi in serata hanno avuto la meglio per 2-0 sulla Nuova Zelanda. Con 6 punti, le due squadre sono matematicamente qualificate e il 20 giugno nello scontro diretto si giocheranno il primato nel girone. Per Camerun e Nuova Zelanda, invece, il confronto diretto dell'ultima giornata servira' a designare la squadra terza classifica per sperare in un ripescaggio.