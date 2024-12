Fifa, assegnati i Mondiali 2030 e 2034: prima in Spagna, Portogallo e Marocco, poi in Arabia Saudita

Come detto, i Mondiali del 2030 coinvolgeranno anche tre paesi sudamericani oltre a quelli organizzatori, che ospiteranno 3 dei 104 match previsti: una partita si disputerà in Uruguay, primo paese ospitante e primo vincitore del torneo, una in Argentina, finalista nel 1930, una in Paraguay, per ricordarne il ruolo di sede della Conmebol, che nel 1930 era l'unica confederazione esistente.